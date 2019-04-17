Пензенские школы обязали завершать выпускные балы минутой скорби

17.04.19 11:13

© РИА Новости. Валерий Мельников

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство образования Пензенской области распространило по школам региона требование завершить выпускные торжества встречей рассвета у мемориалов павшим героям Великой Отечественной.

Документ "Об организованном проведении "Выпускного бала 2019", подписанный министром образования Александром Воронковым и адресованный руководителям органов управления образования муниципальных районов и директорам школ, опубликован в местных СМИ.

В тексте перечислен ряд требований, которые "следует неукоснительно соблюдать" при проведении выпускных балов.

В частности, в сценарии выпускного вечера предлагается "в обязательном порядке учесть следующее: торжественный вечер завершить в 4 часа утра 22 июня встречей рассвета у мемориалов павшим героям Великой Отечественной войны минутой памяти, иными мероприятиями, позволяющими отметить данную скорбную дату".

От педагогов требуется "провести с выпускниками серьезную разъяснительную работу о необходимости почтительного отношения к памяти прошлых лет, трагическим страницам истории нашей страны".

В пресс-службе регионального Минобразования агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили подлинность документа.

Вместе с тем представитель пресс-службы привел агентству комментарий министра образования А.Воронкова, из которого следует, что идти к воинским мемориалам нет необходимости, достаточно зажечь свечи или запустить в небо шары на школьном дворе.

"Выпускные вечера в Пензенской области запланированы в этом году на 21 июня. Министерство образования сознательно подошло к выбору даты, желая создать новую традицию: в четыре часа утра 22 июня, в это скорбное время, завершить выпускной вечер минутой светлой памяти", - говорится в комментарии А.Воронкова.

Министр выразил уверенность, что мудрость, мастерство и такт учителей позволят сделать эту минуту искренней.

"Это могут быть и зажженные свечи, и запущенные в небо шары, бумажные журавлики, как дань памяти тем, кто отдал жизни за наше будущее. Не обязательно идти к памятникам воинам, хотя это добрая многолетняя традиция. Память живет в сердце, в мыслях, в поступках", - отметил А.Воронков.