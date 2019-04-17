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Мосгорсуд признал законным продление ареста Мамаева и Кокорина на полгода

© РИА Новости. Илья Питалев
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд оставил без изменений решение о продлении сроков ареста до 25 сентября полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, брата последнего Кирилла, а также их приятеля Александра Протасовицкого.

"Постановление Пресненского суда Москвы в отношении Мамаева, Кокориных и Протасовицкого оставлено без изменений, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

Пресненский суд, который в настоящее время рассматривает дело фигурантов по существу, 3 апреля по ходатайству гособвинения продлил им сроки содержания под стражей на полгода - до 25 сентября.

Тем же постановлением суд отказался удовлетворить ходатайство стороны защиты о возврате дела прокурору. В этой части решение суда также признано законным.

П.Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве (ч. 2 ст. 35 - п. "а" ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 35 - ст. 116 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ).

А.Кокорину вменяется два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 35 - п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ) и хулиганство, К.Кокорину - два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

Спортсмены частично признают вину - каждый в зависимости от эпизодов конфликтов, в котором он непосредственно участвовал. Кроме того, они категорически отрицают наличие в их действиях состава хулиганства.

С октября 2018 года фигуранты находятся под арестом.

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