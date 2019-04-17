Золотые ворота отреставрировали в Царском Селе

17.04.19 11:29

© РИА Новости. Всеволод Тарасевич

17 апреля. Interfax-Russia.ru - В Царском Селе завершена реставрация Золотых ворот возле Екатерининского дворца, сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника.

Работы длились 8 месяцев. Золотые ворота выполнены в середине XVIII века по проекту Саввы Чевакинского и Франческо Растрелли. Последний раз их реставрировали более полувека назад.

В течение восьми месяцев Золотые ворота были закрыты утепленными строительными лесами. Специалисты работали на двух площадках - непосредственно на объекте и в мастерских.

"Три с половиной тысячи декоративных деталей и более 12 тысяч заклёпок - с таким объемом работ имели дело реставраторы. Сначала все накладные детали декора снимали, нумеровали и расчищали. Когда мастера сняли позолоту с помощью специального растворителя, оказалось, что часть исторических деталей XVIII века сохранилась", - говорится в сообщении.

Эти и более поздние детали 1960-х рихтовали, восполняли утраты. Не сохранившиеся элементы специалисты изготавливали в мастерской художественной ковки.

Детали покрыли тончайшими листами сусального золота по технологии XIX века на специальный лак "мордан". Сусальное золото представляет собой листы настоящего золота толщиной 0,1 микрона, уложенного в специальные книжки. Всего использовали более трехсот книжек для золочения, в каждой - по 60 листов. Например, на самый крупный элемент - двуглавого орла - ушло шесть книжек по 4 грамма золота в каждой.

Кроме этого, выполнены работы по реставрации кирпичной кладки, цоколя опорной части ограды и лепного декора, а также архитектурных деталей из натурального камня.

Центральные ворота Екатерининского дворца в Царском Селе возведены в 1748-1756 годах. Мастера Сестрорецкого завода изготовили их по проекту С.Чевакинского, а золотые детали ажурного рисунка - по рисункам Ф.Растрелли. В годы Великой Отечественной войны Золотые ворота были сильно повреждены. В 1960-е годы их восстановили.