Медведев направил в Госдуму информацию по реализации нацпроектов

17.04.19 11:33

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава правительства Дмитрий Медведев в преддверии отчета перед парламентом направил в Госдуму информацию о реализации национальных проектов и государственных программ, а также предложения по совершенствованию системы межбюджетных отношений.

Информацию главы правительства на пленарном заседании доложил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

По его словам, по состоянию на 1 апреля общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью по национальным проектам, составляет в 2019 году - 1 трлн 720 млрд рублей, в 2020 году - 1 трлн 876 млрд рублей, в 2021 году - 2 трлн 101 млрд рублей.

В настоящий момент, на 1 апреля, до главных распорядителей доведены в 2019 году объемы в размере 1 трлн 526,7 млрд рублей, в 2020 году - 1 трлн 494, 5 млрд рублей, в 2021 году - 1 трлн 475,6 млрд рублей.

"На сегодняшний день бюджетные обязательства постепенно снижаются, лимиты бюджетных обязательств в настоящее время, поставленные на учет, составляют по 2019 году - 1 трлн 186 млрд рублей, по 2020 году - 1 трлн 494 млрд рублей, по 2021 году - 1 трлн 475 млрд рублей", - сообщил А.Макаров. "Кассовое исполнение, то, что нас волновало, на 1 апреля 2019 года составляет 221,4 млрд рублей, или 12,9% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью", - добавил он.

Парламентарий также зачитал меры, которые планирует предпринять правительство. Первое: это максимальный перевод "иных межбюджетных трансфертов" в форму субсидий. Второе - предельный уровень софинансирования должен быть установлен на весь срок реализации национальных проектов. "То есть речь идет даже не трех годах, а о шести годах", - уточнил глава комитета. Также предлагается установить предельные сроки утверждения правил предоставления трансфертов. "Мы помним, что сначала идут деньги, а потом появляются правила, регионы не понимают, когда это будет, и в результате деньги реально работать не могут. Предлагается установить предельные сроки утверждения правил и исключить вообще возможность доведения средств до принятия этих решений, то есть до утверждения правил. Правила должны приниматься сразу", - отметил депутат.

Как сообщалось в конце марта, в ходе выступления на коллегии Минфина глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ А.Макаров раскритиковал механизм доведения средств до регионов в рамках "иных межбюджетных трансфертов" и предложил отказаться от такого понятия. "Есть вещи, которые необходимо изменить к следующему бюджетному циклу. Может быть, стоит отказаться вообще от такого понятия - "иные межбюджетные трансферты", - сказал депутат.

А.Макаров напомнил, что в рамках "иных межбюджетных трансфертов" в основном финансируется национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "При этом правительство принимает решение по распределению к 1 апреля, а на конкурсные процедуры регионы выходят после 15 апреля. В результате деньги на дороги придут в регионы хорошо, если в августе. Но в нашей стране, строго говоря, в это время, наверное, надо уже заканчивать делать дороги, климат не позволяет. Получается, что мы теряем целый цикл", - заключил глава думского комитета.

Ранее Госдума направила в правительство РФ обращение, в котором рекомендовала проработать вопрос изменения нормативной базы в части финансирования национальных проектов в следующем бюджетном цикле.

"По мнению Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, в настоящее время необходимо формирование принципиально нового подхода к правоприменению федеральных и региональных законодательных норм", - говорилось в обращении.

Тема финансирования национальных проектов стала причиной переноса "правительственного часа" в Госдуме с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина 6 марта.