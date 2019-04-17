Снос еще 50 домов запланирован по программе реновации в Москве до конца года

17.04.19 11:35

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - До конца года планируется начать снос еще около 50 старых домов по программе реновации, заявил начальник управления реновации жилого фонда столицы департамента строительства Москвы Александр Потехин.

"По нашим оценкам, до конца года начнутся работы по сносу еще 50 домов. Мы постепенно готовим площадки для нового строительства и переселения новых жильцов", - сказал А.Потехин журналистам в среду.

По его словам, в настоящее время работы развернуты по 107 площадкам, в ближайшее время будут начаты работы еще на 30 участках.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщал, что на сегодняшний день утверждены 323 стартовые площадки, где можно возвести почти 5 млн кв.м жилья. В стадии проектирования находятся 49 домов площадью почти 1 млн кв.м. Одновременно ведется разработка граддокументации почти на 1,1 млн кв.м, а в строительстве находятся 109 домов на 1,3 млн кв.м.

"Из общего объема стартовых площадок мы уже ввели 0,5 млн кв.м. Одновременно сегодня находится в переселении 57 домов", - уточнил С.Левкин.

Программа реновации жилищного фонда в столице была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Программа насчитывает 5 173 дома. В Адресный перечень программы на данный момент входят 323 "стартовые" площадки, на которых можно построить 4,666 млн кв.м жилья.

Всего в 2019 году планируется представить 89 проектов планировок. В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тыс. человек.