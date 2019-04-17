В Курганской области отремонтируют в четыре раза больше памятников ВОВ

17.04.19 11:51

© РИА Новости. Александр Кондратюк

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество отремонтированных памятников и памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, в Курганской области в 2019 году увеличится до 969, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе правительства региона.

"В 2018 году было отремонтировано 210 памятников и памятных мест, в текущем году планируется провести ремонт 969 объектов", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, количество отремонтированных объектов по сравнению с 2018 годом увеличится в 4,6 раза.

Там также отметили, что точное количество таких мемориалов и памятников в области не известно, поскольку не все они подучетны, но общее количество исчисляется несколькими тысячами.

По данным пресс-службы, гражданско-патриотическая акция по ремонту мемориалов и памятников "Обелиск" в рамках подготовки к празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет с 20 апреля по 8 мая 2019 года.

Согласно сообщению, эта акция позволит не только привести в порядок памятники, но и привлечь внимание молодежи, дать возможность подрастающему поколению принять непосредственное участие в мероприятиях по сохранению памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

Как отмечается, к запланированной акции уже присоединилась Курганская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Поддержку окажут представители Курганского регионального отделения "Поисковое движение России", Курганского регионального отделения общественного движения "Волонтеры Победы", а также жители области студенты и школьники.