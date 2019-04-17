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17.04.19 11:52
Законопроект о расширении полномочий Счетной палаты РФ принят в основном чтении
Документ был внесен в начале марта группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
Согласно законопроекту, ведомству Алексея Кудрина будет позволено проводить аудит юридических лиц в части использования ими субсидий из бюджета, а также аудит дочерних компаний государственных корпораций. Согласно действующему закону, СП РФ может проводить проверку только их "головных компаний". Законопроект также расширяет полномочия СП РФ по контролю в рамках исполнения Бюджетного кодекса. Сейчас ведомство вправе проводить аудит региональных государственных органов, органов местного самоуправления. Данную норму предлагается расширить, добавив туда "иные объекты" государственного финансового контроля.
Ко второму чтению в документ был внесен ряд технических правок.
В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
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