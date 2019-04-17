Событийный туризм станет новым брендом Ставрополья

17.04.19 11:57

© РИА Новости. Дмитрий Степанов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Череда фестивалей с весны до будущей зимы пройдет в городах Ставропольского края, сообщает управление по информационной политике правительства региона.

"Календарь событийных мероприятий на год разработан для презентации туристско-рекреационного потенциала Ставрополья во всем его многообразии и для увеличения турпотока в край. Среди событий 2019 года есть традиционные для городов-курортов Кавказских Минеральных Вод и новые, перспективные для края", - говорится в сообщении.

Так, ставший традиционным фестиваль "Курортные Сезоны" в этом году пройдет с 31 мая по 2 июня. Среди ключевых его мероприятий можно назвать запуск ретро-поезда, историческую реконструкцию "Железные люди" и гала-концерт.

Впервые в крае в Ессентуках пройдет праздник пиротехнического искусства - крупнейший международный чемпионат фейерверков. Ведущие пиротехники из России, Беларуси, Казахстана, Китая и других стран соберутся, чтобы удивить жителей и гостей края ярким незабываемым зрелищем.

На осень в городе-курорте запланированы Международный фестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России" и гастрономический фестиваль "О, Да! Еда!".

"В Железноводске пройдет один из зрелищных и веселых фестивалей "Железная грязь". В Кисловодске состоится фестиваль в стиле исторического перфоманса. Гостям покажут сценические постановки, позволяющие представить себе, каким был курорт в середине позапрошлого века", - отмечается в пресс-релизе.

В Пятигорске, на склоне Машука, планируется музыкальный фестиваль "Классика в темноте" - высокотехнологичное шоу с эффектом полного погружения и интерактива.

20 мероприятий региона вошли в Национальный календарь туристических событий страны 2019 года.