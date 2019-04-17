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В СВР опровергли слухи о возможном назначении Нарышкина спикером Совфеда

© РИА Новости. Алексей Никольский
17 апреля. Interfax-Russia.ru - В Службе внешней разведки (СВР) РФ назвали слухами, не имеющими под собой оснований, сообщения СМИ о том, что глава СВР Сергей Нарышкин может стать спикером Совета Федерации.

"Слухи, опубликованные в сегодняшнем выпуске газеты "Коммерсант", не имеют под собой оснований", - говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-бюро СВР.

Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщила, что в ближайшие месяцы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост и возглавить другую структуру, а наиболее вероятный кандидат на ее место - глава Службы внешней разведки С.Нарышкин.

В пресс-службе Совета Федерации ранее не стали комментировать сообщения о предстоящем уходе В.Матвиенко с поста спикера верхней палаты российского парламента, назвав такую информацию слухами.

"Мы не комментируем слухи в газетных публикациях", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь В.Матвиенко Владислав Пономаренко.

Кремлю также ничего неизвестно о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле ничего (об этом) неизвестно. Потом, насколько я знаю, сама Валентина Ивановна уже отреагировала на эти новости", - сказал Д.Песков журналистам.

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