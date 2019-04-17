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17.04.19 12:44
В СВР опровергли слухи о возможном назначении Нарышкина спикером Совфеда
"Слухи, опубликованные в сегодняшнем выпуске газеты "Коммерсант", не имеют под собой оснований", - говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-бюро СВР.
Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщила, что в ближайшие месяцы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост и возглавить другую структуру, а наиболее вероятный кандидат на ее место - глава Службы внешней разведки С.Нарышкин.
В пресс-службе Совета Федерации ранее не стали комментировать сообщения о предстоящем уходе В.Матвиенко с поста спикера верхней палаты российского парламента, назвав такую информацию слухами.
"Мы не комментируем слухи в газетных публикациях", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь В.Матвиенко Владислав Пономаренко.
Кремлю также ничего неизвестно о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Кремле ничего (об этом) неизвестно. Потом, насколько я знаю, сама Валентина Ивановна уже отреагировала на эти новости", - сказал Д.Песков журналистам.
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