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Собянин: объемы благоустройства в 2019 году в Москве будут не меньше прошлогодних

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
17 апреля. Interfax-Russia.ru - В Москве остаётся потребность в благоустройстве дворов, парков и общественных пространств, в текущем году его объемы будут не меньше прошлогодних, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Город у нас большой и потребности в благоустройстве тоже очень большие. Поэтому в 2019 году мы планируем сделать не меньше, чем в прошлом году. Работы будут идти по всем направлениям: улицы, дворы, парки, освещение и озеленение", - написал С.Собянин на своём личном сайте в среду.

Он напомнил, что в этом году основной объём работ будет идти по программе "Мой район" за пределами центра города.

"Каждый район Москвы имеет право на свой центр - благоустроенную площадь, улицу или набережную. Москвичам необходимы зеленые парки рядом с домом и дворы, в которых приятно отдыхать и гулять с детьми", - отметил С.Собянин.

Так, по его словам, в этом году благоустроят парк Дружбы, "сохранив при этом его традиции и историческую планировку".

"Сегодня в разных частях парка установлено 14 памятников, переданных иностранными государствами в дар Москве. Для памятников, которые могут появиться в будущем, спроектирована специальная аллея", - написал мэр.

Кроме того, в парке Дружбы построят две новые и реконструируют существующую детские площадки, оборудуют скейт-парк и площадку воркаута, а у Фестивальных прудов установят беседку для отдыха с видом на водную гладь.

При благоустройстве детского Черкизовского парка оборудуют крупные площадки для маленьких посетителей: "Путешествия" с игровым комплексом в виде корабля, "Фотозона" и "Лесная сказка" с избушкой на курьих ножках.

"Кроме того, есть идея построить в парке скейт-парк и памп-трек - специальную кольцевую велосипедную трассу, представляющую собой чередование ям, кочек и контруклонов. Трасса будет предназначена для тренировок спортсменов BMX и просто любителей велотрюков и экстремальной езды. А рядом с парком планируется благоустроить набережную Шитова у Черкизовского пруда", - рассказал мэр.

Помимо этого, сообщил он, благоустроят территорию у реки Яуза, ограниченной рекой Чермянка и Заповедной улицей.

"Эта озелененная территория пользуется большой популярностью у жителей Южного Медведково и прилегающих районов. В ходе предстоящего благоустройства планируется сохранить основные пешеходные маршруты, сделать удобными тротуары и дорожки", - отметил С.Собянин.

Также в этом году благоустроят скверы на Лузмановской улице, "Перовская слобода", парк на Лукинской улице, Осенний бульвар, Нижнекамский пруд, Лианозовский променад, Городской пруд в поселении Вороновское и Аллею сказок в Некрасове.

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