Медведев рассказал в ГД о принимаемых в России мерах по борьбе с бедностью

17.04.19 12:29

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - В России создается реестр малообеспеченных семей, борьба с бедностью должна учитывать не только доходы, но и расходы граждан, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Выступая в среду с отчетом о деятельности правительства в Госдуме, Д.Медведев напомнил, что сегодня в России почти 19 млн бедных, а это значит, что 19 млн человек "живут так, как жить не должны".

Вместе с тем премьер подчеркнул, что "бедность - она тоже разная, ее причины у каждого свои". По мнению Д.Медведева, с каждым конкретным случаем надо разбираться отдельно, искать свои методы борьбы с ней и "смотреть еще и на расходы семей, а не только на доходы", как это делается сейчас.

Именно тогда, считает премьер, поддержка от государства будет действительно адресной.

Он сообщил, что правительство создает так называемый "реестр малообеспеченных семей", в котором будет максимально полная информация о тех, кому нужна помощь государства. Пилотный проект запустили в восьми регионах.

Премьер напомнил, что в прошлом году в два раза был повышен МРОТ, проиндексированы выше инфляции зарплаты бюджетников, в этом году по фактической инфляции за предыдущий год проиндексированы соцвыплаты. "Число бедных уменьшилось на 400 тысяч человек", - сказал Д.Медведев.

Премьер-министр также сообщил, что государство будет погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов, взятых семьями с тремя и более детьми.

"Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство", - сказал Д.Медведев, выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.

Он попросил депутатов активнее подключиться к этой работе.

Д.Медведев напомнил также, что в России впервые появился отдельный федеральный проект для старшего поколения. Он подчеркнул, что пожилые люди особенно уязвимы перед бедностью.

"Не будем никого обманывать: достойная, интересная жизнь - это еще и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить", - признал премьер.

Он подчеркнул, что именно для увеличения доходов пенсионеров в прошлом году были изменены ключевые параметры пенсионной системы.

Глава правительства поблагодарил депутатов, которые поддержали одно из самых трудных решений за последнее время. "Мы с вами понимали, что альтернативы не существует", - сказал Д.Медведев.

Кроме того, глава кабмина попросил депутатов Госдумы скорее принять законопроект, касающийся механизмов государственного регулирования цен на лекарства.

Д.Медведев напомнил, что в программу "Семь нозологий", которая финансируется из федерального бюджета, недавно были включены еще пять редких заболеваний, которые лечатся дорогостоящими препаратами.

Кроме того, он отметил, что в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств в прошлом году было добавлены 53 наименования, а в этом году еще 36. Таким образом, их число достигло 735.

"Чтобы эти лекарства не дорожали, мы продолжаем совершенствовать механизмы государственного регулирования цен. Необходимый законопроект подготовлен и внесен в Госдуму. Прошу вас, уважаемые депутаты, принять его как можно скорее", - сказал Д.Медведев.

Говоря о мерах правительства в сфере здравоохранения, Д.Медведев заметил, что начиная с этого года на лечение онкобольных и проведение химиотерапии дополнительно направляется 70 млрд рублей. "А всего за шесть лет вложим в борьбу с онкологией около одного триллиона", - сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что "никакие пособия не помогут выбраться из бедности, если у человека нет здоровья". "Всем нужно лечение у хороших врачей и недалеко от дома, недорогие качественные лекарства, а не подделки. Регулярная диспансеризация. Но, к сожалению, с этим не все хорошо даже в мегаполисах, что уж говорить о небольших селах, маленьких городах", - подчеркнул Д.Медведев.

По словам премьера, сельским жителям зачастую приходится ехать к врачу за десятки и сотни километров, а многие из-за отсутствия возможности этого не делают.

"В результате смертность на селе выше, чем в городе. Регионы должны организовать такую систему медицинской помощи на селе, где не пациент идет к врачу, а врач идет к пациенту", - заявил глава правительства.

По его словам, правительство планирует также расширять географию санитарной авиации. "Сейчас она работает в 34 регионах, а в этом году к ним добавится еще 15. Будем расширять географию дальше", - сказал он.

Д.Медведев сообщил, что в ближайшее время намерен поручить провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.

Выступая с отчетом правительства за 2018 год в Госдуме, Д.Медведев отметил, что диспансеризацию в прошлом году прошли порядка 22 млн человек, а к концу 2019 года их количество должно превысить 60 миллионов.

"В рамках госгарантий с этого года мы расширяем программу диспансеризации, делаем ее ежегодной для людей старше 40 лет. Вводим новые программы скрининга на выявление онкологических заболеваний. В ближайшее время я дам поручение о проведении в течение двух лет в нашей стране всероссийской диспансеризации", - сказал глава правительства.

По словам Д.Медведева, необходимо сделать так, чтобы люди "не бегали между поликлиниками, а имели возможность обойти врачей в одной медицинской организации". "А если будет выявлено заболевание - получить рекомендации и продолжить лечение. И все это в свободный оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодатели", - заявил премьер-министр.