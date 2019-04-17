В Петербурге предложили собирать деньги на памятники в России вместо Нотр-Дам

17.04.19 12:20

© РИА Новости. Доминик Бутен

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Франция и Евросоюз могут сами собрать необходимые средства для восстановления Нотр-Дама, считает директор петербургского Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.

"Я думаю, Франция - страна богатая, уже некоторые меценаты выделил по 100 и 200 миллионов евро на восстановление собора. Страны Евросоюза и США тоже помогут и соберут нужные суммы. У нас много в стране своих памятников, для реставрации которых необходимо организовать сбор средств", - сказал В.Тимофеев "Интерфаксу" в среду.

Он уточнил, что для россиян "будет понятнее", если деньги будут собираться не на восстановление Нотр-Дама, а на российские памятники.

"Мы все скорбим по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери. Это один из символов Парижа и всей Франции. Мы можем поддержать морально французов, помочь им с методиками реставрации, но материально они справятся сами. Пусть наши деньги останутся в стране. Ропшинский дворец разваливается, никак не могут найти средства на него. И таких примеров очень много", - добавил директор музея.

Ранее Герман Греф заявил, что российский "Сбербанк" готов создать фонд для помощи в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери, если французское правительство обратится к нему с такой просьбой.

Пожар в Нотр-Дам де Пари разгорелся вечером в понедельник, 15 апреля. Обрушились шпиль, крыша и часы собора. Потушить огонь удалось только утром во вторник.