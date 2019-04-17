Посетители красноярского зоопарка до смерти закормили винторого козла

17.04.19 12:48

© РИА Новости. Евгения Новоженина

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Винторогий козел по кличке Коралл умер в красноярском парке флоры и фауны "Роев Ручей" из-за переедания, сообщили в пресс-службе учреждения.

По информации сотрудников зоопарка, посетители перекормили животное капустой и морковкой.

"Ветеринарный врач боролся за жизнь питомца, но ничего не смог сделать. Из-за большого количества корма произошли завал и брожение в преджелудках, что повлекло за собой вздутие и гибель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кораллу было 10 месяцев, он родился и вырос в "Роевом Ручье". Вид занесен в международную Красную книгу.

В парке напоминают, что кормить животных принесенной с собой пищей запрещено, а корма, которые продаются на территории учреждения, ограничены в количестве специально, чтобы животные не переедали.