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17.04.19 12:48
Посетители красноярского зоопарка до смерти закормили винторого козла
По информации сотрудников зоопарка, посетители перекормили животное капустой и морковкой.
"Ветеринарный врач боролся за жизнь питомца, но ничего не смог сделать. Из-за большого количества корма произошли завал и брожение в преджелудках, что повлекло за собой вздутие и гибель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кораллу было 10 месяцев, он родился и вырос в "Роевом Ручье". Вид занесен в международную Красную книгу.
В парке напоминают, что кормить животных принесенной с собой пищей запрещено, а корма, которые продаются на территории учреждения, ограничены в количестве специально, чтобы животные не переедали.
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