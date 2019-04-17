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Кабмин утвердил квоты на целевое обучение в вузах за счет бюджета

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которым утверждаются квоты на целевое обучение в вузах по остродефицитным специальностям за счет средств федерального бюджета.

"Раньше трудоустройство после учебы, с момента реформирования системы образования в нашей стране, с 90-х годов, не подразумевалось. Теперь "целевик" обязан после учебы отработать на предприятии, а регион и работодатель - его трудоустроить. Мы утверждаем квоты на целевое обучение за счет средств федерального бюджета", - сказал Д.Медведев, выступая в среду с отчетом о деятельности правительства за 2018 год в Госдуме РФ.

Он сообщил, что подписал соответствующее постановление правительства. "Причем по этим квотам естественно мы стараемся поддерживать наиболее остродефицитные для нашей экономики специальности", - сказал Д.Медведев.

Премьер-министр РФ также сообщил, что к 2022 г. в России будет создано не менее 15 научно-образовательных центров в рамках Национальной технологической инициативы, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме, премьер подчеркнул, что наука сегодня определяет облик будущего и необходимо налаживать тесное сотрудничество вузов, научных организаций и предприятий бизнеса.

"На этой базе уже созданы центры компетенций Национальной технологической инициативы, за ближайшие три года у нас должно появиться не менее 15 научно-образовательных центров, они станут площадкой для проектов "полного инновационного цикла", - сказал Д.Медведев.

Он добавил, что в ближайшие два месяца предстоит отобрать первые пять организаций, на базе которых такие центры будут создаваться.

Кроме того, по его словам, на базе ведущих университетов в каждом федеральном округе будут работать восемь специализированных учебно-научных центров, которые будут готовить современных специалистов на принципах непрерывного образования - со школы до вуза в одной образовательной организации.

Продолжая тему образования, Д.Медведев сообщил о подготовке предложений по школьному питанию и о создании в школах психологических служб. В настоящее время, по его словам, правительство РФ разрабатывает предложения по полноценному и сбалансированному горячему питанию в школах.

"Наши дети проводят в школе большую часть времени. А значит, у них должно быть полноценное, сбалансированное горячее питание. И нормы этого питания должны соблюдаться, в том числе и по молоку, молочным продуктам, сокам, фруктам и другим позициям. В настоящий момент мы готовим предложения на эту тему", - сказал Д.Медведев депутатам в ГД.

Он также отметил, что в некоторых школах будут создаваться психологические службы. "Это пять регионов, экспериментальных", - уточнил премьер.

Кроме того, Д.Медведев рассказал, что сейчас начинается строительство малокомплектных школ в сельской местности, а это зачастую способ сохранить населенный пункт.

"Поскольку, есть в деревне школа - деревня живет, нет школы - деревня умирает. Поэтому нельзя ни в коем случае бездумно объединять (школы)", - сказал премьер.

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