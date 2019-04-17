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17.04.19 13:00
Кабмин утвердил квоты на целевое обучение в вузах за счет бюджета
"Раньше трудоустройство после учебы, с момента реформирования системы образования в нашей стране, с 90-х годов, не подразумевалось. Теперь "целевик" обязан после учебы отработать на предприятии, а регион и работодатель - его трудоустроить. Мы утверждаем квоты на целевое обучение за счет средств федерального бюджета", - сказал Д.Медведев, выступая в среду с отчетом о деятельности правительства за 2018 год в Госдуме РФ.
Он сообщил, что подписал соответствующее постановление правительства. "Причем по этим квотам естественно мы стараемся поддерживать наиболее остродефицитные для нашей экономики специальности", - сказал Д.Медведев.
Премьер-министр РФ также сообщил, что к 2022 г. в России будет создано не менее 15 научно-образовательных центров в рамках Национальной технологической инициативы, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме, премьер подчеркнул, что наука сегодня определяет облик будущего и необходимо налаживать тесное сотрудничество вузов, научных организаций и предприятий бизнеса.
"На этой базе уже созданы центры компетенций Национальной технологической инициативы, за ближайшие три года у нас должно появиться не менее 15 научно-образовательных центров, они станут площадкой для проектов "полного инновационного цикла", - сказал Д.Медведев.
Он добавил, что в ближайшие два месяца предстоит отобрать первые пять организаций, на базе которых такие центры будут создаваться.
Кроме того, по его словам, на базе ведущих университетов в каждом федеральном округе будут работать восемь специализированных учебно-научных центров, которые будут готовить современных специалистов на принципах непрерывного образования - со школы до вуза в одной образовательной организации.
Продолжая тему образования, Д.Медведев сообщил о подготовке предложений по школьному питанию и о создании в школах психологических служб. В настоящее время, по его словам, правительство РФ разрабатывает предложения по полноценному и сбалансированному горячему питанию в школах.
"Наши дети проводят в школе большую часть времени. А значит, у них должно быть полноценное, сбалансированное горячее питание. И нормы этого питания должны соблюдаться, в том числе и по молоку, молочным продуктам, сокам, фруктам и другим позициям. В настоящий момент мы готовим предложения на эту тему", - сказал Д.Медведев депутатам в ГД.
Он также отметил, что в некоторых школах будут создаваться психологические службы. "Это пять регионов, экспериментальных", - уточнил премьер.
Кроме того, Д.Медведев рассказал, что сейчас начинается строительство малокомплектных школ в сельской местности, а это зачастую способ сохранить населенный пункт.
"Поскольку, есть в деревне школа - деревня живет, нет школы - деревня умирает. Поэтому нельзя ни в коем случае бездумно объединять (школы)", - сказал премьер.
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