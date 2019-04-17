Медведев назвал лишение свободы в рамках следствия за финансовые преступления крайней мерой

17.04.19 13:05

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Заключение под стражу как мера пресечения по экономическим преступлениям должно быть исключением, а лишение свободы для представителей бизнеса - относительно редким наказанием, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Необходимо продолжить совершенствование законодательства в сфере "предпринимательских" преступлений, я имею ввиду уголовно-процессуальное законодательства, да и уголовное законодательство. Такое поручение дал президент в Послании Федеральному Собранию", - сказал Д.Медведев, выступая в среду с отчетом правительства за 2018 год в Госдуме РФ.

Он добавил: "Очевидно, что помещать под стражу во время следствия по экономическим преступлениям можно лишь в качестве особой, крайней меры. И вообще, для бизнеса лишение свободы должно стать относительно редким наказанием. Гораздо эффективнее применять по таким составам крупные штрафы, административные санкции, возмещение убытков в гражданском процессе", - сказал премьер.

Д.Медведев напомнил, что по его поручению в ближайшее время будет разработана концепция нового Кодекса об административных правонарушениях. "Вы все знаете, насколько он у нас устарел, какой тяжеловесный, трудный, со всякими значками огромными. Надо принять новый. Предприниматели просто не успевают фиксировать, что же они нарушили в очередной раз. Новый Кодекс должен быть более компактным и более четким", - сказал он.

Говоря об улучшении делового климата, Д.Медведев заметил, что если спросить у бизнеса, что ему сегодня мешает, то в ответ предприниматели скажут, что главное не создавать новых проблем. "Лучше не помогать, а просто не мешать. Бизнес измучен разными проверками, это тоже не секрет", - сказал премьер.

Он заметил, что постепенно ситуация улучшается, но пока сделано недостаточно.

"Предприниматель должен понимать, что от него хотят. Наша цель - избавить бизнес от избыточных и порой бессмысленных требований", - отметил глава правительства, пояснив, что для этого правительство решило прибегнуть к так называемой "регуляторной гильотине".

Кроме того, глава кабмина предложил отменить статью за нерепатриацию валюты, усилив ответственность за вывод средств

"Нужно модернизировать и валютное законодательство. Предлагается отменить уголовную ответственность за уклонение от возврата денежных средств при экспортных операциях. И ограничиться административными мерами. В ближайшее время такого рода законопроект будет подготовлен", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

"Но если происходит вывод средств и сокрытие имущества за границей, бизнес должен нести более строгую ответственность", - заявил он.

В марте главы крупнейших деловых объединений РФ - РСПП, ТПП, "Деловая Россия" и "Опора России" - направили Д.Медведеву письмо, в котором поддержали законопроект, подготовленный Российским экспортным центром (РЭЦ), отменяющий статью Уголовного кодекса РФ (ст. 193) об уголовной ответственности за нерепатриацию валютной выручки.

Наличие этой статьи "является одним из основных факторов, дестимулирующих экспорт, и влечет для резидентов дополнительные неоправданные риски", писали авторы обращения к Д.Медведеву. Для многих компаний такие риски являются неприемлемыми и удерживают их от выхода на внешние рынки, либо подталкивают к выводу активов под иностранные юрисдикции.