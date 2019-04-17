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17.04.19 13:15
Медведев поручил продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2020г
"Амнистия" закончилась 1 марта, законопроект о ее продлении "Справедливая Россия" вносила в Госдуму в феврале, однако на рассмотрение он не выносился. В ходе встречи с премьером перед отчетом правительства в Госдуме фракция обратились к Д.Медведеву за поддержкой.
"В канун отчета правительства я проводил совещания со всеми фракциями Госдумы по разным вопросам. Считаю такую практику полезной. Это не просто встречи в преддверии отчета, а именно абсолютно практический разговор по самым разным направлениям о жизни нашей страны. Такие встречи всегда выливаются в конкретные поручения. Мы обсуждали возможность продления дачной амнистии. Об этом говорили и коллеги и из "Единой России". На совещании этот вопрос поставила "Справедливая Россия". Я считаю возможным продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года", - сказал Д.Медведев, выступая в Госдуме.
"Я уже дал соответствующее поручение по подготовке проекта федерального закона", - заявил премьер.
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