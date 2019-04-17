Медведев поручил продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2020г

17.04.19 13:15

© РИА Новости. Сергей Пятаков

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев согласился с предложением продлить срок действия "дачной амнистии".

"Амнистия" закончилась 1 марта, законопроект о ее продлении "Справедливая Россия" вносила в Госдуму в феврале, однако на рассмотрение он не выносился. В ходе встречи с премьером перед отчетом правительства в Госдуме фракция обратились к Д.Медведеву за поддержкой.

"В канун отчета правительства я проводил совещания со всеми фракциями Госдумы по разным вопросам. Считаю такую практику полезной. Это не просто встречи в преддверии отчета, а именно абсолютно практический разговор по самым разным направлениям о жизни нашей страны. Такие встречи всегда выливаются в конкретные поручения. Мы обсуждали возможность продления дачной амнистии. Об этом говорили и коллеги и из "Единой России". На совещании этот вопрос поставила "Справедливая Россия". Я считаю возможным продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года", - сказал Д.Медведев, выступая в Госдуме.

"Я уже дал соответствующее поручение по подготовке проекта федерального закона", - заявил премьер.