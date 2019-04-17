Медведев анонсировал скорое закрытие ряда крупных мусорных полигонов

17.04.19 13:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - В ближайшее время будет ликвидировано еще несколько проблемных мусорных полигонов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В ближайших планах закрыть и рекультивировать такие свалки, как "Черная дыра", "Игумново", Кучинская свалка, "Красный бор" - это все очень известные и проблемные территории. Будем этим заниматься", - сказал Д.Медведев, выступая в среду с отчетом о деятельности правительства за 2018 год в Госдуме РФ.

Он напомнил, что в прошлом году было ликвидировано 28 опасных свалок, в частности полигоны "Быково", "Электросталь", "Каширский" в Московской области, промзона предприятия "ДарИта".

В начале марта Д.Медведев поручил Минприроды до конца марта совместно с правительством Нижегородской области взять на особый контроль завершение ликвидации экологически вредных объектов на территории этого региона - полигона твердых бытовых отходов "Игумново", а также свалки промотходов "Черная дыра" и шлаконакопителя "Белое море". Объем отходов на этих трех объектах превышает 13 млн тонн.

Как сообщила пресс-служба правительства, решение принято по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, который был посвящен реализации нацпроекта "Экология".

Полигон опасных отходов "Красный бор", находящийся в Ленинградской области, будет передан полностью на баланс РФ, после чего в сотрудничестве с "Росатомом" в рамках программы "Чистая страна" будут выделены деньги для ликвидации экологического ущерба от этого полигона, сообщил 10 апреля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.