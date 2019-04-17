Медведев: слабые регионы получат кураторов из правительства

17.04.19 13:28

© РИА Новости. Алексей Никольский

17 апреля. Interfax-Russia.ru - За регионами с низким уровнем социально-экономического развития будет закреплен куратор из состава правительства РФ, который в ручном режиме поможет таким субъектам принимать важнейшие решения, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Для регионов с низким уровнем социально-экономического развития мы подготовим дополнительные меры. Я собирал недавно совещание по этому поводу, ручное управление - это не очень хорошо, но в такой ситуации, я считаю, что очень важно, чтобы за такими регионами был закреплен куратор из состава членов правительства, который непосредственно будет помогать этому региону в принятии важнейших решений", - сказал Д.Медведев, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Премьер сообщил, что по некоторым регионам такое решение уже принято.

"Кто будет за это отвечать - коллеги знают о своих обязанностях", - сказал Д.Медведев.