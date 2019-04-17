Медики сообщили о стабильно тяжелом состоянии писателя Дмитрия Быкова

17.04.19 14:49

© РИА Новости. Нина Зотина

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Писатель и журналист Дмитрий Быков, госпитализированный накануне в одну из больниц в Уфе, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава Башкирии.

По словам собеседника агентства, Д.Быков был госпитализирован с подозрением на инсульт, однако "этот диагноз не подтвержден".

"Но состояние писателя остается стабильно тяжелым", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что с Д.Быковым "работают лучшие республиканские специалисты, которые делают все необходимое для нормализации состояния пациента".

О случившемся проинформирован врио главы Башкирии Радий Хабиров, ситуация находится на его контроле, добавил собеседник агентства.

В Минздраве РФ сообщили о планах провести телемедицинскую консультацию для принятия решения о дальнейших действиях медиков для лечения публициста Дмитрия Быкова.

"По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой Минздрав России оперативно организует телемедицинскую консультацию со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии. По результатам телеконсилиума будет принято решение о дальнейших действиях медиков", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в среду.

В нем отмечается, что В.Скворцова осведомлена о состоянии здоровья Д.Быкова, который в тяжёлом состоянии находится в больнице скорой медицинской помощи в Уфе.

Как сообщалось, писатель и журналист Д.Быков почувствовал себя плохо 16 апреля на борту самолета, выполнявшего рейс "Екатеринбург-Уфа". В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолета в Уфе Д.Быков был госпитализирован в одну из республиканских больниц "Скорой помощи".

По последним данным Минздрава Башкирии, состояние Д.Быков стабильно тяжелое.

В свою очередь, представитель лектория "Прямая речь" в Уфе сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что запланированная на 16 апреля лекция Д.Быкова была отменена, организаторы планируют вернуть деньги за билеты в среду. Пока неизвестно, удастся ли провести отмененную лекцию позднее.

"Если перенесем, то мы всем рассылку сделаем. Сегодня вечером будем делать все возвраты", - сказал собеседник агентства.

Д.Быков является одним из ведущих программы "Один" на радиостанции "Эхо Москвы", ведя эфиры по четвергам.