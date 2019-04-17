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Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам и командиру до 24 июля

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы продлил до конца июля сроки ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в районе Керченского пролива, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания в отношении Мокряка Романа, Семидоцкого Евгения, Опрыско Андрея и Цыбизова Сергея на три месяца каждому, то есть до 24 июля 2019 года", - огласил в среду решение судья Сергей Рябцев.

Также Лефортовский суд Москвы оставил до конца июля под стражей Дениса Гриценко - командира 24 украинских моряков, задержанных осенью прошлого года после инцидента в районе Керченского пролива, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении Гриценко продлен на три месяца, то есть до 24 июля 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Тем же постановлением на аналогичный срок арест продлен сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Андрею Драчу, а также двум членам экипажей украинских кораблей Вячеславу Зинченко и Михаилу Власюку.

В среду Лефортовский суд рассматривает ходатайства следствия о продлении сроков ареста 24 украинским морякам на три месяца - по четыре материала в одном заседании. Процессы по ходатайству прокуроров проходят в закрытом режиме "для сохранения охраняемой законом тайны предварительного расследования".

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По данным спецслужбы, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия.

В числе арестованных: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Р.Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Е.Семидоцкий и Андрей Шевченко, А.Опрыско, С.Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер. Все они находятся под арестом в Москве.

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