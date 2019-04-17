Более 110 тыс. деревьев и кустарников высадят в парках и дворах Петербурга

17.04.19 13:56

© РИА Новости. Игорь Руссак

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 110 тысяч деревьев и кустарников высадят в парках и дворах Петербурга в рамках программы комплексного благоустройства в течение 2019 года, сообщил врио губернатора Александр Беглов на V Международном форуме пространственного развития в среду.

По словам А.Беглова, в 2019 году в северной столице будет реализована масштабная программа комплексного благоустройства: преобразования затронут около 50 парков и скверов, более 300 дворов, в городе будет высажено 12 тысяч деревьев, более 100 тысяч кустарников. "Центры деловой и культурной активности, комфортные условия для жизни нужно создавать во всех районах города", - сказал врио губернатора А. Беглов.

Он отметил, что Петербург - город с большим историческим наследием, что с одной стороны придает ему большой потенциал для развития, а с другой - является сдерживающим фактором.

Глава города напомнил, что в Петербурге статус памятников имеют 1868 многоквартирных домов, что в пять с половиной раз больше, чем в Москве. "Бережно сохраняя старый Петербург, мы должны развивать наш город как современный, прогрессивный мегаполис. Удобный и комфортный для всех его жителей", - отметил А. Беглов.

Первым шагом в этом направлении, по словам губернатора, стала недавняя передача ремонта сложных фасадов домов-памятников под контроль КГИОП. Город планирует направить на реставрацию фасадов более 17 млрд рублей и за десятилетие привести в порядок 255 зданий.