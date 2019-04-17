Крымский парламент выделил 100 млн руб на проведение экономического форума в Ялте

17.04.19 14:02

© РИА Новости. Илья Питалев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма в среду внес изменения в бюджет региона на 2019 год, выделив 100 млн рублей на проведение Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с заседания парламента.

Объем доходов бюджета региона вырос со 195,381 млрд рублей до 195,481 млрд рублей, объем расходов - со 199,379 млрд рублей до 199,479 млрд рублей. Таким образом, дефицит не изменился и составляет 3,998 млрд рублей, или 2% от расходов.

"Предлагается увеличить доходную часть бюджета по налогу на доходы физических лиц в сумме 100 млн рублей (...) Также планируется увеличить расходы бюджета у министерства экономического развития на субсидию некоммерческой организации фонд "Ялтинский экономический форум" на возмещение затрат на организацию и проведение Ялтинского международного экономического форума в сумме 100 млн рублей", - сказал в ходе заседания спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что первоначально утвержденные доходы и расходы бюджета региона на 2019 год составляли по 192,79 млрд рублей. В конце марта парламент Крыма утвердил поправки, в результате он стал дефицитным.

ЯМЭФ пройдет в Крыму в пятый раз - с 18 по 20 апреля.