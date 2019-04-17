Иркутская область готовит тендер на создание инфраструктуры ОЭЗ на Байкале более чем за 2 млрд руб

17.04.19 14:25

© РИА Новости. Владимир Смирнов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области планирует с 2020 года приступить к строительству сетей электро- и теплоснабжения, связи и дорог в туристской особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ворота Байкала", сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Минэкономразвития Иркутской области.

"Конкурсные процедуры на эти объекты планируется в 2020 году объявить единым лотом", - пояснил собеседник агентства, не уточнив при этом начальную (максимальную) цену контракта.

В единый лот также войдут работы по благоустройству и озеленению территории ОЭЗ.

Собеседник агентства отметил, что в целом инвестиции в создание инфраструктуры ОЭЗ составят 2,8 млрд рублей в 2019-2024 годах.

При этом, по его словам, в апреле 2019 года правительство объявило аукцион на строительство сетей ливневой канализации ОЭЗ (это единственный тендер в текущем году для ОЭЗ - ИФ). Общий объем финансирования по данному объекту составит 270 млн рублей, в том числе, за счет субсидии из федерального бюджета - 213 млн рублей.

Источник в правительстве региона пояснил агентству "Интерфакс-Сибирь", что к планируемому в 2020 году тендеру по инфраструктуре уже проявляют интерес региональные компании. Консультантом по формирования техзадания на строительство инфраструктуры привлечена крупнейшая в регионе стройкомпания "Востсибстрой" (ведет жилищное и промышленное строительство).

В состав ОЭЗ "Ворота Байкала" входят участки в Слюдянском районе Иркутской области.

По данным на 2018 год, в ОЭЗ было зарегистрировано семь резидентов с планируемым объемом инвестиций свыше 2 млрд рублей. Инвесторы хотят построить отели, турбазы, инфраструктуру для горнолыжников.

Проект ОЭЗ "Ворота Байкала" существует с 2007 года, однако до сих пор не реализован.