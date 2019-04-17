Липецкая область закупит 197 новых автобусов за 846,3 млн рублей

17.04.19 14:30

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Автобусный парк Липецкой области в 2019 году пополнят 197 новых машин, сообщает пресс-служба администрации региона.

На эти цели, говорится в пресс-релизе, из областного бюджета выделено 846,3 млн рублей.

Так, уточняет пресс-служба, 50 автобусов будет закуплено для Липецка, 30 - для Ельца и столько же - для остальных муниципальных образований. 37 новых автобусов выйдут на межмуниципальные маршруты.

"Кроме того, частники приобретут в течение года 50 машин для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в Липецке. Они получат субсидии на компенсацию затрат в размере 20% от стоимости подвижного состава", - говорится в сообщении.

Первые 10 автобусов уже поступили во второй по величине город области Елец и готовятся к выходу на линию.