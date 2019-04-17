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17.04.19 14:30
Липецкая область закупит 197 новых автобусов за 846,3 млн рублей
На эти цели, говорится в пресс-релизе, из областного бюджета выделено 846,3 млн рублей.
Так, уточняет пресс-служба, 50 автобусов будет закуплено для Липецка, 30 - для Ельца и столько же - для остальных муниципальных образований. 37 новых автобусов выйдут на межмуниципальные маршруты.
"Кроме того, частники приобретут в течение года 50 машин для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в Липецке. Они получат субсидии на компенсацию затрат в размере 20% от стоимости подвижного состава", - говорится в сообщении.
Первые 10 автобусов уже поступили во второй по величине город области Елец и готовятся к выходу на линию.
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