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17.04.19 14:58

Медведев не считает нужным переподчинение Росстата напрямую президенту

© РИА Новости. Виталий Белоусов
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не видит целесообразности в переподчинении Росстата от правительства президенту.

"Что касается идеи передачи Росстата из правительства... Понимаете, любой орган можно передать куда-то в другое место, вопрос в том, насколько эффективнее он будет работать. Пока во всяком случае я такой необходимости не чувствую", - сказал он в Госдуме, отвечая на вопрос депутатов, не нужно ли вывести Росстат из подчинения правительства и прямо подчинить президенту, либо как Счетную палату утверждать через парламент.

Как сообщалось, в апреле 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Федеральной службы государственной статистики (Росстата) из ведения правительства РФ в ведение Минэкономразвития РФ. Указ объяснял возврат Росстата в ведение Минэкономразвития целями "совершенствования госуправления в сфере официального статистического учета, повышения эффективности системы госстатистики в РФ и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".

Росстат уже был в ведении Минэкономразвития с 2004 по 2012 годы. Статистическая служба была подчинена Минэкономразвития в ходе административной реформы 2004 года. Весной 2012 года Росстат был переведен в прямое подчинение правительства РФ, но затем в апреле 2017 года обратно подчинен Минэкономразвития

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