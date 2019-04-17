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Медведев поддержал идею использовать маткапитал на строительство жилого дома на садовом участке

© РИА Новости. Нина Зотина
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение об использовании средств материнского капитала для строительства жилого дома на садовом участке.

"Идея по поводу использования средств материнского капитала для того, чтобы построить жилье на садовом участке - вот это я полностью поддерживаю. Мне кажется, это абсолютно правильно", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после отчета правительства в среду.

Премьер уточнил, что к нему уже обращались с этим предложением в прошлом году.

"Нужно изменить соответствующие нормы и допустить такого рода расходование материнского капитала. Но я хочу специально акцентировать внимание на том, что речь должна идти о строительстве жилого дома, а не садового домика. Потому что речь должна идти о капитальном строении. Если это так, то наши позиции на 100% совпадают", - пояснил Д.Медведев.

Депутат "Справедливой России" Олег Нилов предложил премьер-министру рассмотреть возможность увеличения с 1,5 до 3 лет оплачиваемый и засчитываемый в стаж отпуск по уходу за ребенком, а также выплачивать компенсацию родителям, дети которых не могут пойти в детский сад из-за отсутствия мест, в размере прожиточного минимума до подхода очереди.

Д.Медведев отметил, что первую инициативу "можно рассмотреть".

"Мы прикидывали, по-моему, там для того, чтобы это сделать, нужно довольно значительные суммы накопить. Порядка 80 млрд - такая сумма фигурировала. Но помимо финансовой стороны есть один сложный момент. С одной стороны, мы помогаем тем мамам, которые ухаживают за детьми, а другая часть людей начинает говорить, что мы в этот момент работали, а вы находились дома", - рассказал Д.Медведев.

"Это вызовет определенную социальную дискуссию, хотя уход за ребенком - это тоже очень сложный и тяжелый труд. Мы это все понимаем. Здесь нужно взвесить и финансовый, и социальный аспекты этой идеи. Давайте это сделаем", - предложил премьер.

"По поводу компенсации до подхода очереди - это тоже упирается в финансовые возможности. Надо посчитать, сколько это будет стоить. Я думаю, что лучше для нас, конечно, просто строить больше, чтобы вообще этой проблемы не было. Но посчитать можно", - сказал Д.Медведев.

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