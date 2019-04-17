Собянин рассказал о внедрении нового стандарта комфорта в поликлиниках

17.04.19 15:09

© РИА Новости. Илья Питалев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - В ближайшие три-пять лет в столичных поликлиниках будет внедрен качественно новый стандарт обслуживания пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Практически все население Москвы хотя бы раз в год проходит через ваши руки. От того, как работают наши поликлиники, зависит и восприятие всего здравоохранения", - сказал он в ходе "круглого стола" с руководителями столичных поликлиник в среду.

С.Собянин напомнил, что за последние несколько лет был внедрен первый этап проекта стандарта московских поликлиник: решены вопросы доступности врачей, оснащения амбулаторий оборудованием, внедрены электронные медицинские карты, созданы службы паллиативной и патронажной помощи, а также ряд других задач.

"Надо двигаться дальше, ставить перед собой новые задачи. Главное, что волнует москвичей, на первом месте всегда вопросы здравоохранения. И всегда и у нас, и за рубежом требования к здравоохранению растут с каждым годом. Тем более что структура населения у нас серьезно меняется, и количество москвичей старшего поколения с каждым годом все больше и больше", - подчеркнул С.Собянин.

Он сообщил, что в последние недели с профессиональным сообществом обсуждался новый московский "стандарт поликлиники плюс".

"Это новое поколение нового стандарта. Очень сложные и непростые задачи, которые мы ставим перед собой. За один день, за год их решить невозможно. Но надеюсь, что в основном выйдем на новый уровень в течение ближайших трёх-пяти лет. Это не значит, что мы растянем удовольствие, будем двигаться максимально быстро", - сказал С.Собянин.

Так, на первом этапе необходимо будет решить вопросы обеспеченностью всех поликлиник врачами-специалистами.

"В некоторых поликлиниках все сделано почти идеально: есть набор специалистов, которые пользуются наибольшим спросом в каждом филиале, а в некоторых филиалах их нет. В некоторых головных поликлиниках узкие специалисты есть в полном наборе, а в некоторых нет и половины. Этот разброс необходимо устранить, необходимо сделать стандартный в каждом филиале и в каждой головной поликлинике", - отметил мэр города.

Как ожидается, для решения этой задачи необходимо будет дополнительно набрать и подготовить около 600 врачей.

"Это мы должны сделать в первую очередь, не дожидаясь масштабных реорганизаций. Но не означает, что абы как", - подчеркнул С.Собянин.

Кроме того, новый стандарт столичных поликлиник предусматривает улучшение их материальной базы.

"Значительная часть поликлиник находится в хорошем состоянии. Мы на первом этапе подремонтировали, оснастили оборудованием, но ревизия, которую мы провели, говорит о том, что треть из них нуждается в комплексном ремонте", - сказал мэр.

При ремонтах, продолжил он, во многих учреждениях потребуется изменить логистику движения пациентов, сделав ее более удобной, чтобы пациентов "меньше гонять по этажам".

Также, по словам мэра, требуется обновление медицинского оборудования.

"Мы в своё время закупили огромное количество оборудования, но уже прошло 7-8 лет, и часть этого оборудования необходимо заменить, часть докупить до нового стандарта. Это масштабная задача на ближайшие 3-4 года", - отметил С.Собянин.

В сфере информатизации здравоохранения предстоит, в частности, решить задачу загрузки данных стационаров в электронные медицинские Карты пациентов поликлиник.

Кроме того, новый стандарт московских поликлиник подразумевает регулярное повышение квалификации врачей, а также поддержание достойной оплаты их труда.

"Врачи должны получать достойную заработную плату и не испытывать немыслимых нагрузок", - подчеркнул С.Собянин.

"Москвичи отмечают, что у нас стало чище, комфортнее, лучше, но когда они, оценивая качество врачебной помощи, говорят, то стало лучше, но не радикально, это говорит о том, что у нас есть над чем работать", - добавил он.