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17.04.19 15:15
Медведев: идея объединения Ярославского театра с Александринкой не проработана
"К сожалению, в данном случае мы все столкнулись с ситуацией, когда идея об объединении театров не была проработана ни с исторической, ни с гуманитарной, ни с какой-либо другой точки зрения", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после оглашения отчета правительства.
"Очевидно, что никакими соображениями, в том числе увеличением зарплаты, лучшим комплектованием труппы, некоторые решения не закрыть. Их нужно либо готовить как следует, либо вообще не предлагать", - отметил премьер.
Именно поэтому он принял решение эту идею "отвергнуть и объединение приостановить".
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