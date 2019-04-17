Медведев: идея объединения Ярославского театра с Александринкой не проработана

17.04.19 15:15

© РИА Новости. Олег Смыслов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея о слиянии Ярославского драматического театра и Александринки не проработана ни с какой точки зрения, поэтому она им отвергнута.

"К сожалению, в данном случае мы все столкнулись с ситуацией, когда идея об объединении театров не была проработана ни с исторической, ни с гуманитарной, ни с какой-либо другой точки зрения", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после оглашения отчета правительства.

"Очевидно, что никакими соображениями, в том числе увеличением зарплаты, лучшим комплектованием труппы, некоторые решения не закрыть. Их нужно либо готовить как следует, либо вообще не предлагать", - отметил премьер.

Именно поэтому он принял решение эту идею "отвергнуть и объединение приостановить".