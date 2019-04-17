Медведев предложил рассчитывать тариф на ТКО с учетом реального объема отходов

17.04.19 15:37

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

17 апреля.Interfax-Russia.ru - Методику расчета тарифов на твёрдые коммунальные отходы (ТКО) нужно рассчитывать в зависимости от реально произведенного объема отходов, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства за 2018 год.

"Очень важно нам переходить к иным способам тарифообразования. Я напомню, что в настоящий момент решение о тарифе принимается регионами, и он зависит от количества членов семьи, или от площади, которую занимает та или иная семья. И тот, и другой подход не могут считаться абсолютно справедливыми", - сказал он.

"Я сейчас не буду анализировать достоинства и недостатки. Нам нужно переходить к тарифообразованию на основе реально произведенного объема мусора - так, как это сделано во всем мире. Но для этого нужно подготовиться технологически и тогда это будет гораздо более внятная ситуация. Будем обязательно этим заниматься",- заключил Д.Медведев.

В начале апреля комитет Госдумы РФ по экологии направил в правительство и компанию "Российский экологический оператор" обращение с просьбой изменить порядок и методику определения регионами тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Депутаты считают, что подход к взиманию платы за вывоз ТКО должен быть дифференцированным: с учетом состава семьи, типа населенного пункта, особенностей домовладения, осуществления гражданами раздельного накопления отходов.