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17.04.19 15:39
Блогер отработает 340 часов за клевету на прокурора Оренбурга
Прокуратура Оренбургской области сообщает в среду, что осенью 2017 и 2018 года местный блогер под псевдонимом "Рома Псайкер" разместил на странице в соцсети "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство прокурора Оренбурга Андрея Жугина".
Надзорное ведомство уточняет, что распространенная блогером информация связана с профессиональной деятельностью прокурора, "а также с исполнением им своих должностных обязанностей и обвинением в совершении тяжкого преступления".
Оренбуржец признан виновным по ст. 128.1 (Клевета) и осужден к 340 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.
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