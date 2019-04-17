Блогер отработает 340 часов за клевету на прокурора Оренбурга

17.04.19 15:39

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в Оренбурге вынес приговор местному жителю, признанному виновным в клевете на прокурора города.

Прокуратура Оренбургской области сообщает в среду, что осенью 2017 и 2018 года местный блогер под псевдонимом "Рома Псайкер" разместил на странице в соцсети "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство прокурора Оренбурга Андрея Жугина".

Надзорное ведомство уточняет, что распространенная блогером информация связана с профессиональной деятельностью прокурора, "а также с исполнением им своих должностных обязанностей и обвинением в совершении тяжкого преступления".

Оренбуржец признан виновным по ст. 128.1 (Клевета) и осужден к 340 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.