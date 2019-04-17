Уволен подозреваемый в получении взятки начальник антикоррупционного отдела полиции Екатеринбурга

17.04.19 15:41

© РИА Новости. Вадим Жернов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу уволен по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Подозреваемый получил от физического лица охотничье оружие и принадлежности к нему стоимостью свыше 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура установила, что полицейский скрывал данные о дорогостоящей недвижимости, предоставляя справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

По результатам проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Также прокуратура внесла в адрес начальника ГУВД России по Свердловской области представление, по результатам рассмотрения которого сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.