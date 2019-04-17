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17.04.19 15:47
Сильный ветер ожидается в Волгоградской области
"По сообщению Волгоградского центрального гидрометцентра, ночью и утром 18 апреля в отдельных районах Волгоградской области и в Волгограде ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра порывами 18-23 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прогнозируемые сложные погодные условия увеличивают риски возникновения возможных нарушений энергоснабжения в населенных пунктах.
ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает жителей региона не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию.
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