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17.04.19 15:52

Tele2 вложит 750 млн руб. в развитие связи в Волгоградской области

© РИА Новости. Алексей Филиппов
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Теle2 (ООО "Т2 РТК Холдинг") в 2019 году инвестирует в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Волгоградской области 750 млн рублей, сообщает пресс-служба южного филиала Tele2.

Соответствующее соглашение подписали директор макрорегиона "Юг" Tele2 Константин Мотлях и заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин в среду.

Цель сотрудничества - взаимодействие оператора и правительства региона в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, увеличение инвестиций в экономику области и реализация социально-значимых проектов.

Подписанное соглашение обеспечивает условия для продолжения расширения цифрового пространства путем увеличения качественной зоны покрытия, а также снижения барьеров доступности мобильной связи на территории Волгоградской области, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах.

В течение 2019 года оператор планирует расширить сеть сотовой связи и модернизировать оборудование в Волгограде и более чем в 20 районах области для обеспечения населения услугами на базе технологии 4G. Сейчас сеть 3G и LTE доступны 89% и 82% жителей Волгоградской области, а в зоне голосового покрытия проживает 99,4% населения региона.

"С момента запуска сети Tele2 в Волгоградской области в 2015 году компания планомерно занималась улучшением сетевой инфраструктуры. Подписание соглашения с администрацией Волгоградской области направлено на улучшение экономического климата в регионе, сокращение цифрового неравенства и повышение доступности мобильного интернета для населения. Tele2 готова инвестировать значительные средства в развитие услуг мобильной связи в Волгоградской области, расширяя зону покрытия и повышая пропускную способность сетей. Также по условиям соглашения оператор будет поддерживать значимые социальные проекты в регионе. Так, в 2019 году оператор обеспечит связью 27 населенных пунктов по стандартам 2G/3G/4G, десять из которых сейчас находятся вне зоны покрытия другими сотовыми операторами", - сказал К.Мотлях, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Tele2 оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. Tele2 ("Т2 РТК Холдинг") создан на базе регионального GSM-оператора Tele2Russia и мобильных активов ПАО "Ростелеком". Компании завершили создание СП в августе 2014 года. По итогам сделки "Ростелеком" внес в капитал новой компании акции своих мобильных "дочек", получив 45% в новом операторе. 55% в Tele2 распределены между ВТБ, банком "Россия" и структурами Алексея Мордашова.

"Ростелеком" в марте объявил о планах консолидировать 100% акций Tele2.

После покупки Tele2 "Ростелекомом" годовая выручка объединенной компании составит около 500 млрд рублей, по этому показателю компания станет крупнейшей на российском телеком-рынке.

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