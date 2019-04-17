17.04.19 16:01

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ ратифицировала многостороннюю конвенцию по налоговым соглашениям для противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

В ходе выступления в Госдуме замминистра Илья Трунин напомнил, что конвенция была подписана в 2017 году. Он назвал ее документом, прецедентов которому нет в мировой практике в финансово-экономической сфере.

Замминистра напомнил, что к разработке документа было решено приступить в 2013 году, когда в ходе саммита G20 в Санкт-Петербурге стороны договорились о комплексе мер по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. "Для того, чтобы этот план реализовать, в частности, было необходимо внести изменения практически в каждое из существовавших на тот момент двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, их несколько тысяч", - сказал замминистра.

Для предотвращения этого трудоемкого процесса страны - участники G20 договорились разработать единый многосторонний инструмент, который в случае его подписания и ратификации одномоментно в соглашения между странами-участниками вносил соответствующие изменения, направленные на противодействие уклонению от налогообложения. "Таким образом, многосторонняя конвенция представляет собой эффективный механизм внесения согласованных изменений на многосторонней основе без необходимости проводить двусторонние переговоры по каждому такому соглашению", - подчеркнул И.Трунин.

Участниками конвенции на тот момент явились 87 государств, из них 71 государство и юрисдикция будут применять этот инструмент во взаимоотношениях с РФ.

Конвенция состоит из двух частей: это обязательный стандарт, который вне зависимости от воли присоединившихся государств будет в случае ратификации применяться ко всем соглашения стран-участников, и дополнительный опциональный стандарт.