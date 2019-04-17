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Тайный подземный ход времен Крымской войны обнаружен под бастионом в Севастополе

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Экспедиция Института истории материальной культуры Российской Академии наук (ИИМК РАН) обнаружила ранее не известный историкам тайный подземный ход под Четвертым бастионом в Севастополе, которым пользовались во времена Крымской войны (1853-1856).

Как сообщает пресс-служба института, ход был прорублен в скальной породе на глубине около 4 метров. Археологи полагают, что этот ход позволял осуществлять переброску войск в тайне от французской армии, осаждавшей бастион, и проводить неожиданные для противника контратаки.

"За почти полгода исследований нам удалось обнаружить так много уникальных находок и материальных свидетельств, уточняющих письменные источники о Крымской войне, что выделить что-либо особо ценное очень трудно. Тем не менее, одной из самых интересных находок, безусловно, является подземный ход, который ведет из рва, представляющего собой глубокую траншею для передвижения наших войск. Ход, высотой около 1,7 м, полностью вырублен в скальной породе на глубине около 4 метров, идет под 4-м бастионом и ведет во внутреннюю часть. По нему незаметно проходили наши войска по всему периметру бастиона, перебирались в ров и контратаковали французов", - приводит пресс-служба слова руководителя экспедиции Сергея Соловьева.

Сотрудники экспедиции расчистят начало подземного хода и обозначат его на чертежах. Дальнейшее продвижение небезопасно: чтобы пробраться вглубь и обследовать ход изнутри, нужна специальная оснастка, а также укрепление его сводов.

"Наши раскопки во многом обновляют планы оборонительных сооружений Севастополя, при этом составляемые нами чертежи исследованных оборонительных сооружений могут отличаться от первоначальных чертежей, поскольку за период обороны происходили многочисленные перестройки, и как все было устроено, мы можем понять только сейчас", - отмечает С.Соловьев.

В ходе исследований на Историческом бульваре экспедиция ИИМК РАН уже сделала более 8 тыс. индивидуальных находок, среди которых различные образцы вооружения середины XIX века, амуниция и другой материал, который по окончании исследований передадут в музей.

Севастопольская экспедиция ИИМК РАН с конца октября 2018 года продолжает исследования, начатые в 2016 году, когда сотрудниками экспедиции в ходе археологической разведки были зафиксированы и локализованы исторические конструкции 4-го бастиона.

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Фото к материалу
© РИА Новости. Алексей Мальгавко


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