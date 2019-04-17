Устроители премии "Крылья России" отметили крымский аэропорт

17.04.19 17:03

Фото пресс-службы аэропорта

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Симферополь" занял второе место в номинации "Аэропорт года" с пассажиропотоком от 2 млн до 15 млн человек в год в национальном конкурсе на соискание премии "Крылья России-2018", сообщила пресс-служба авиаузла в среду.

"Для нас очень почетна такая высокая оценка профессионального сообщества и крупнейших экспертов авиационной отрасли", - отметил гендиректор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин.

Торжественная церемония награждения проходила в Москве 16 апреля. Аэропорт Симферополя отмечен на конкурсе "Крылья России" впервые. За победу в номинации "Аэропорт года" боролись 10 аэропортов.

Ежегодная национальная авиационная премия "Крылья России" основана в 1997 году и является одной из самых престижных в отрасли. В номинации "Аэропорт года" победителей определяли члены экспертного совета, сформированного из представителей профессионального сообщества воздушного транспорта и специализированных средств массовой информации.

Аэропорт "Симферополь" в мае прошлого года аэропорт получил почетную премию SKY TRAVEL AWARDS как лучший региональный аэропорт по уровню сервиса и комфорта. В феврале этого года авиагавань в четвертый раз стала лауреатом премии "Воздушные ворота России" в номинации "Лучший региональный аэропорт внутренних воздушных линий".