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Правительство РФ готовит Национальную программу развития Дальнего Востока

© РИА Новости. Екатерина Штукина
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ готовит Национальную программу развития Дальнего Востока, по итогам реализации которой уровень жизни в регионе должен превысить средний по стране, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Вы знаете, что президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока России национальным приоритетом. Что сделано за этот период? Во-первых, на Дальний Восток пришло 447 миллиардов рублей частных инвестиций", - сказал Ю.Трутнев журналистам по итогам выступления премьера Дмитрия Медведева в Госдуме

Он отметил, что на Дальний Восток привлекаются 32% от всех иностранных инвестиций в России. "Когда мы начинали работу, их было 1,7%. Рост в 16 раз. Значит ли это, что мы все сделали? Нет, совершенно не значит. Работы предстоит очень много, мы сейчас готовим Национальную программу развития Дальнего Востока", - сказал полпред.

Он подчеркнул, что главная задача в рамках реализации и национальных проектов, и данной национальной программы - выполнить поручение президента о том, что уровень жизни "на всех территориях Дальнего Востока должен быть выше среднероссийского".

"Это значит, что нам очень много придется сделать: построить больниц, школ, детских садов, дорог, предприятий. Вот всем этим мы будем заниматься, постараемся максимально интенсивно", - отметил Ю.Трутнев, уточнив, что заявленных целей планируется достичь до 2024 года.

"За год мы их не решим, но мы постараемся сделать так, чтобы год точно не был годом ожидания. Мы постараемся, чтобы во всяком случае 20% этих задач уже были решены", - сказал полпред, отвечая на вопрос, могут ли быть достигнуты эти цели до следующего доклада премьера.

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