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17.04.19 17:20
Пермь отказывается от троллейбусов
Согласно сообщению, ликвидация троллейбусов связана с тем, что они занимают очень малую долю рынка пассажирских перевозок - 4,3%. В связи с низким пассажиропотоком и дорогим обслуживанием троллейбусы являются убыточным видом транспорта.
Так, отмечает пресс-служба, средняя эксплуатационная скорость троллейбусов ниже, чем автобусов, а стоимость транспортной работы за 1 км движения - дороже.
Кроме того, сегодня в технически исправном состоянии находится лишь 34 троллейбуса. При этом стоимость одного троллейбуса значительно дороже автобуса, а средний возраст контактной сети составляет 39 лет.
Замена троллейбусных маршрутов на автобусные начнется с 1 мая, будет проходить в несколько этапов, и, как ожидается, завершится в течение июля.
Часть троллейбусных маршрутов будет работать одновременно с дублирующими автобусными маршрутами, а часть будет закрыта, но пассажирам предоставят возможность использовать бесплатные пересадки на заменяющих автобусах или трамваях, которым в Перми отдается приоритет как наиболее экологичному виду транспорта.
Пресс-служба напоминает, что власти планируют купить порядка 30 новых вагонов, обновить трамвайные пути, построить новые трамвайные линии по улице Революции и в микрорайоне Парковый.
Как сообщалось, внедрение новой транспортной модели в Перми позволит улучшить качество пассажирских перевозок на общественном транспорте.
Новая транспортная модель подразумевает обновление подвижного состава, организацию пересадочных узлов, повышение транспортной доступности для маломобильного населения. Конечная цель - комфортное, безопасное и при этом быстрое передвижение пассажиров. В частности, планируется, что "возраст" действующих в Перми автобусов не должен превышать 10 лет, трамваев - 15 лет. Предполагается поэтапный капремонт трамвайных путей, переход на низкопольный транспорт, модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе, замена старых остановочных комплексов на новые.
Первые троллейбусы в столице Пермского края появились спустя 30 лет после открытия трамвайного движения, в 1960 году.
В настоящее время в Перми существует одно троллейбусное и два трамвайных депо, перевозку пассажиров осуществляет муниципальное унитарное предприятие (МУП) "ПермГорЭлектроТранс". Как сообщается на сайте предприятия, ежедневно городским электротранспортом пользуются порядка 150 тыс. пассажиров. Протяженность трамвайных путей и контактной сети - более 110 км, троллейбусной контактной сети - около 95 км.
По состоянию на 2018 год на балансе предприятия числится около 100 троллейбусов и 160 трамвайных вагонов. В рамках целевой программы "Пермский трамвай" в "ПермГорЭлектроТранс" поставлено 45 новых трамвайных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Всего за последние три года предприятие обновило 46 троллейбусов и 76 трамвайных вагонов.
Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2017 года МУП получило чистую прибыль по РСБУ в размере 143,2 млн рублей против чистого убытка в размере 58,5 млн рублей годом ранее. Как в 2016, так и в 2017 годах предприятие получало убыток от продаж в размере 658,8 млн рублей и 528,7 млн рублей соответственно.
По информации справочника 2ГИС, в настоящее время в Перми действует 9 трамвайных и 10 троллейбусных маршрутов.
Кроме краевого центра троллейбусная система функционирует с 1961 года и по настоящее время в Березниках.
Начиная с 2000-х годов, от использования троллейбусов отказались такие города России, как Астрахань, Благовещенск, Владикавказ, Каменск-Уральский, Курган, Липецк, Сызрань, Тюмень и Шахты. Однако жители порядка 80 российских городов по-прежнему пользуются троллейбусами наряду с другими видами городского транспорта.
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