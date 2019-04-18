Воронежская область без проблем переходит на новую систему обращения с ТКО

18.04.19 10:22

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 апреля. - Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Воронежской области проходит гладко и "негативной ситуации не возникает", сообщил губернатор Александр Гусев на пресс-конференции.

По его словам, количество зон, в которых будут действовать региональные операторы по обращению с отходами, может быть увеличено с 8 до 15.

"Мы нашли партнеров в лице немецкой компании. Подписали тройственное соглашение между Минприроды РФ, правительством региона и немецкой стороной. Немцы нам подсказывают свое видение этой реформы, какое количество полигонов и мусоросортировочных заводов построить в Воронежской области. Можно оставить и 32, как есть сейчас, но во многих районах это просто свалки, а надо сделать полноценный полигон. Будем искать баланс между затратами на вывоз мусора и затратами на строительство полигонов. Удвоим количество кластеров и региональных операторов по обращению с отходами", - сказал А.Гусев.

Он отметил, что у населения и некоторых депутатов есть вопросы, насколько правильно рассчитаны тарифы на вывоз мусора, и пообещал контролировать эти вопросы.

Губернатор добавил, что также есть вопросы по тарифам у "коммерческого сектора".

"Скорее всего, те люди, которые все предыдущие годы и никогда не платили за мусор, а выбрасывали его на мусоросборник управляющей компании. Теперь, когда их отлучили от этого, они кричат, как же это дорого. С коммерческим сектором разговор будет жесткий. Платить нужно полным рублем за все количество производимых отходов", - сказал он.