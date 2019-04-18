Матвиенко заявила о 100-кратном сокращении числа терактов в РФ за 10 лет

18.04.19 10:37

© РИА Новости. ФСБ РФ

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Число террористических преступлений в РФ за десять лет уменьшилось почти в 100 раз, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Число преступлений террористической направленности в России за последние 10 лет сократилось почти в 100 раз", - сказала В.Матвиенко, открывая в четверг конференцию по противодействию международному терроризму в Петербурге.

В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что во всем мире в 2018 году жертвами терактов стали более 4,7 тыс. человек.

"Только в минувшем году совершено 683 теракта, в результате которых погибли 4708 и получили ранения 7120 человек", - сказал А.Бортников на антитеррористической конференции в Петербурге.

В начале марта президент РФ Владимир Путин заявлял, что за десятилетие число террористических преступлений в России сократились многократно - с 997 до 9-ти. При этом остается высоким число предотвращенных терактов - порядка 20 в год, сказал он на коллегии ФСБ.

В связи с этим глава государства поставил перед ФСБ задачу сконцентрировать усилия на выявлении законспирированных ячеек экстремистов на территории России.

"Велика ответственность ФСБ РФ. Необходимо активно совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную работу, систему охраны государственной границы и впредь действовать решительно, бескомпромиссно в борьбе с терроризмом, сконцентрировать усилия на предотвращении терактов, выявлении скрытых, глубоко законспирированных ячеек экстремистов", - сказал В.Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий.

Он напомнил, что эти вопросы подробно обсуждались на прошедшей в марте ежегодной коллегии ФСБ.

Президент также остановился на работе Службы внешней разведки, заявив, что рассчитывает на системную работу службы, "на высочайшую компетентность ее сотрудников, их умение мыслить стратегически и на годы вперед, опираясь на выверенную информацию, прогнозировать развитие событий в ключевых регионах мира, выявлять потенциальные угрозы России".