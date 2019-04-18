Отопление в Москве отключат в конце апреля - начале мая

18.04.19 10:39

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Отопление в московских квартирах и нежилых зданиях отключат в конце апреля - начале мая, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Как только средняя температура воздуха будет плюс восемь и выше в течение пяти суток, мы приступим к отключению тепловой энергии. Ориентировочно это будут последние числа апреля - первые числа мая", - сказал П.Бирюков на пресс-конференции в четверг.

По его словам, отопление в текущий сезон включили 25 сентября.

"В этом году мы также будем готовы к этому сроку, но дата начала подачи тепловой энергии будет зависеть от погоды. Если температура наружного воздуха составляет ниже восьми градусов пять дней, подаём тепло", - добавил П.Бирюков.