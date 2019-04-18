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18.04.19 10:39
Отопление в Москве отключат в конце апреля - начале мая
"Как только средняя температура воздуха будет плюс восемь и выше в течение пяти суток, мы приступим к отключению тепловой энергии. Ориентировочно это будут последние числа апреля - первые числа мая", - сказал П.Бирюков на пресс-конференции в четверг.
По его словам, отопление в текущий сезон включили 25 сентября.
"В этом году мы также будем готовы к этому сроку, но дата начала подачи тепловой энергии будет зависеть от погоды. Если температура наружного воздуха составляет ниже восьми градусов пять дней, подаём тепло", - добавил П.Бирюков.
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