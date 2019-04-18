Больше половины россиян сталкивались с "фейк-ньюс"

18.04.19 10:43

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Почти две трети граждан РФ (64%) в течение последних двух лет встречали в разных источниках новости, которые впоследствии оказывались недостоверными, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 31% респондентов сталкивались с "фейковыми" новостями в Интернете, 20% опрошенных - на телевидении, 7% участников опроса - в газетах, 5% россиян - на радио и 1% респондентов - в других источниках.

По данным опроса, 62% респондентов от тех, кто сталкивался с недостоверной информацией, утверждают, что с самого начала подозревали "что тут что-то нечисто". "Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта доля выше - 74%. Однако треть респондентов (31%) сначала поверили недостоверной информации, и только потом узнали, что она была ложной", - отмечают в ВЦИОМ.

По данным социологов, три четверти респондентов (74%), заявивших, что сталкивались с "фейковыми" новостями, считают, что недостоверная информация была опубликована умышленно. Противоположной точки зрения придерживаются 17% от данной категории опрошенных, утверждая, что "в большинстве случаев недостоверные новости были опубликованы случайно, из-за непреднамеренной ошибки журналистов", сообщили в ВЦИОМ.

"Масштаб проблемы распространения "фейк-ньюс", как показывает наш свежий опрос, быстро растёт: хотя бы однажды с такими случаями сталкивалась уже почти половина опрошенных в возрасте 18 лет и старше. И если москвичи и петербуржцы склонны всегда быть настороже и даже преувеличивать свою критичность и подозрительность в восприятии таких новостей, то провинциалы и особенно селяне оказываются перед ними беззащитными", - комментирует данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 16 апреля среди 1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше.