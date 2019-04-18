Электронные визы с 1 июня 2019г начнут действовать в Бурятии и Забайкалье

18.04.19 10:49

© РИА Новости. Нина Зотина

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Механизм электронных виз, действующий на Дальнем Востоке РФ с августа 2017 года, расширен на международные аэропорты Бурятии и Забайкальского края.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Механизм начнет действовать в этих регионах с 1 июня 2019 года.

Электронную визу для посещения Бурятии и Забайкальского края смогут получить граждане 18 стран. Виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора за четыре дня до предполагаемого въезда в страну.

"В Бурятии и Забайкалье два аэропорта получили возможность принимать туристов по электронной визе. Это аэропорт города Улан-Удэ и аэропорт города Чита. Электронная виза - это упрощенный способ въехать на территорию нашей страны. После того, как такой механизм был введен в международных аэропортах Дальнего Востока, в округе увеличился туристический поток. Поэтому ожидаем, что в Бурятии и Забайкалье также произойдет рост иностранных туристов", - приводятся в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Таким образом, с 1 июня, с учетом двух новых международных аэропортов, по электронной визе можно будет посетить 8 дальневосточных регионов. Воздушные пункты пропуска работают во Владивостоке (аэропорт "Кневичи"), Петропавловске-Камчатском ("Елизово"), Благовещенске ("Игнатьево"), Хабаровске ("Новый"), Южно-Сахалинске ("Хомутово") и Анадыре ("Угольный"). Кроме того, в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска.

С августа 2017 года с использованием электронных виз дальневосточные регионы РФ посетило более 54 тыс. граждан из 15 стран. Наиболее активны туристы из КНР (почти 43 тыс. визитов с помощью электронной визы) и Японии (свыше 11,2 тыс.).