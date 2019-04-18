РФ выделит 2 млрд руб. на модернизацию системы водоснабжения Пермского края

18.04.19 10:52

© РИА Новости. Василий Батанов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральные власти направят 2 млрд рублей в бюджет Пермского края для модернизации системы водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода", сообщается на сайте администрации правительства и губернатора Пермского края.

"Правительство Российской Федерации направит 2 млрд рублей на 6 лет в бюджет Пермского края для реализации федерального проекта "Чистая вода" в рамках национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.

Реализация проекта в регионе позволит повысить качество воды, потребляемой населением Пермского края, постепенно обеспечить техническую надежность систем водоснабжения и водоотведения, а также сформировать перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации в этой сфере.