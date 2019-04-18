Эстонский каршеринговый оператор Bolt начал работу в Петербурге

18.04.19 11:01

© РИА Новости. Саид Царнаев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Эстонский оператор каршеринга Bolt (ранее Taxify) в четверг начал свою работу в Петербурге, сообщил BNS коммерческий директор оператора в Центральной и Восточной Европе Евгений Белоусов.

"Запуск Bolt в Петербурге предоставит больше возможностей как для клиентов, так и для водителей; повысит надежность и доступность предоставляемых услуг", - отметил он.

Петербург стал первым городом в рамках развития бизнеса Bolt в России. Стартовая плата за поездку составит 50 рублей, плата за километр 13 рублей и за минуту - 5 рублей.

Bolt (на тот момент Taxify) был создан в 2013 году в Таллинне (Эстония) Маркусом Виллигом. За время своего существования компания привлекла инвестиции от Daimler, Didi Chuxing и Korelya Capital. В 2018 году привлеченные инвестиции составили $175 млн. Услугами Bolt пользуются около 25 млн пользователей в более чем 30 странах мира.