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Новую диспетчерскую вышку за 882 млн рублей построят в аэропорту "Симферополь"

Фото пресс-службы аэропорта
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Командно-диспетчерский пункт (КДП) за 882 млн рублей планируется построить в аэропорту "Симферополь".

Соглашение о взаимодействии при строительстве КДП представители аэропорта, ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") и глава Крыма Сергей Аксенов подписали на V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в четверг, передал корреспондент "Интерфакса".

Потребность в новой вышке появилась в процессе реконструкции аэропорта. КДП - специализированное многоэтажное капитальное здание башенного типа.

Симферопольскую вышку планируется оснастить аэронавигационным оборудованием российского производства.

Внутри КДП будут оборудованы рабочие места авиадиспетчеров филиала "Крымаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", а также сотрудников Центра координации и управления ресурсами аэропорта.

Новую диспетчерскую вышку передадут в собственность РФ, закрепят на праве хозяйственного ведения за "Госкорпорацией по ОрВД".

Строительство ведется в рамках инвестиционного проекта по развитию аэропортового комплекса Симферополя, включенного в федеральную целевую программу развития (ФЦП) Крыма.

Как сообщалось, по крымской ФЦП предусмотрены порядка 12,6 млрд рублей на развитие аэропорта. В частности, в августе 2018 года началась реконструкция не используемой с 2000-х годов взлетно-посадочной полосы (ВПП-1). Она не эксплуатируется сейчас из-за недостаточной длины и прочности. Проект предусматривает удлинение полосы на 0,5 км: с 2,7 км до 3,2 км. Это позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений.

Подрядчик работ не раскрывался, по информации осведомленного источника "Интерфакса", реконструкцией ВПП-1 занимается китайская компания "Петро Хэхуа".

В рамках проекта предусмотрена также установка новой радиомаячной системы, светосигнального оборудования по категории IIIА (высшая) Международной организации гражданской авиации (ICAO) и строительство новых рулежных дорожек.

В настоящее время в аэропорту "Симферополь" эксплуатируется ВПП-2 длиной 3,7 км. Полоса построена в 1982 году в рамках его подготовки в качестве "Западного запасного аэродрома" для посадки космических кораблей "Буран". Согласно классификации ICAO, полоса имеет категорию I (низшую).

В рамках ФЦП в крымском аэропорту будут также выполнены работы по строительству поверхностного стока очистных сооружений, новой аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускных пунктов и реконструкция ограждения с оснащением техническими средствами охраны.

Симферопольский аэропорт построен в 1940-х годах, в апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков.

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.

ФЦП развития республики Крым и Севастополя принята кабинетом министров России в августе 2014 года. В нее неоднократно вносились правки, в последний раз - в сентябре 2018 года; программа продлена до 2022 года, расходы выросли на 4,9%, или более чем на 40,63 млрд рублей, примерно до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

Ялтинский международный экономический форум проходит 18-20 апреля.

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