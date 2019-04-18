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18.04.19 11:05

Глава "санкционного" департамента Минфина РФ мечтает лишиться работы

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава департамента контроля за внешними ограничениями, созданного в Минфине РФ в связи с введением многочисленных пакетов санкций против России, мечтает в будущем лишиться работы.

"Хочу пожелать, чтобы все эти санкции - и российские, и западные - когда-нибудь закончились. Для вас это будет означать меньше работы, а для меня - потерю работы", - сказал Дмитрий Тимофеев, обращаясь к участникам форума Refinitiv, посвященного вопросам внутреннего аудита, комплаенса и риск-менеджмента.

"Я понимаю ваши сложности, вы, по сути, находитесь между молотом и наковальней - вам нужно соблюдать санкции Запада, сейчас появились российские санкции, что добавляет вам работы. Вы должны соответствовать, по сути, противоположным вещам. Моя задача как человека, который работает по санкционной тематике, несколько иная - мне нужно, чтобы вы не соблюдали санкции Запада", - заявил глава департамента Минфина.

"Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы вы не соблюдали санкции Запада и вам за это ничего не было", - заключил он.

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