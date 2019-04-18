Москву избавят от газонных заборов

18.04.19 11:09

© РИА Новости. Владимир Вяткин

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Заборы вокруг газонов в столичных дворах и на улицах постепенно будут убирать, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Позиция такая - от этого отказаться. Останутся только заграждения в рамках требований правил дорожного движения и безопасности населения: где-то у переходов и особо опасных мест", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По словам П.Бирюкова, раньше заборы на газонах ставились для защиты от нарушителей, паркующих машины на газонах.

"Сегодня нормативно-правовая и административная база позволяет к таким нарушителям применять штрафные санкции. И мы видим, что все меньше и меньше нарушителей, заезжающих на газон. Не здорово, когда город разрезан на кусочки отдельными заборчиками, их надо содержать, они ломаются, создают неприглядный вид, сокращая пространство, поэтому мы от них потихонечку отказываемся", - добавил заместитель мэра.