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18.04.19 11:09
Москву избавят от газонных заборов
"Позиция такая - от этого отказаться. Останутся только заграждения в рамках требований правил дорожного движения и безопасности населения: где-то у переходов и особо опасных мест", - сказал он на пресс-конференции в четверг.
По словам П.Бирюкова, раньше заборы на газонах ставились для защиты от нарушителей, паркующих машины на газонах.
"Сегодня нормативно-правовая и административная база позволяет к таким нарушителям применять штрафные санкции. И мы видим, что все меньше и меньше нарушителей, заезжающих на газон. Не здорово, когда город разрезан на кусочки отдельными заборчиками, их надо содержать, они ломаются, создают неприглядный вид, сокращая пространство, поэтому мы от них потихонечку отказываемся", - добавил заместитель мэра.
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