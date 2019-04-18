Закон об ипотечных каникулах принят Госдумой в окончательном чтении

18.04.19 11:12

© РИА Новости. Нина Зотина

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который позволяет предоставлять "ипотечные каникулы" сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Согласно принятому документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их.

Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

В проекте закона определены пять критериев трудной жизненной ситуации. Так, на предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев. Кроме того, на льготу по выплатам может претендовать заемщик в случае снижения дохода на 30% (рассчитывается за 2 месяца перед обращением по сравнению со среднегодовым значением). При этом для получения каникул размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от среднемесячного дохода.

Ипотечные каникулы смогут получить граждане, у которых увеличилось количество лиц, находящихся на их иждивении (это несовершеннолетние или инвалиды I и II группы), но только если совокупный доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке в итоге стали превышать 40% от среднемесячного дохода.

В законе прописывается, что правительство должно будет определить максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены "ипотечные каникулы", данный уровень может быть определен с учетом региональных особенностей. При этом до введения правительством предельного уровня предлагается установить его на уровне не более 15 млн рублей.

С момента вступления в силу закона все ипотечные договоры должны будут на первой странице содержать уведомление о праве заемщика на каникулы в случае выполнения вышеописанных условий. Также предлагается исключать из кредитной истории граждан информацию об ипотечных каникулах.

В соответствии с ранее озвученным поручением президента РФ под действие закона подпадут и ранее выданные ипотечные кредиты.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.