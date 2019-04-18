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18.04.19 11:21
Директор ФСБ встревожен тенденцией появления антиисламского терроризма в мире
"Последнее время серьезной проблемой становится такой феномен как антиисламский терроризм", - сказал А.Бортников в четверг в Петербурге на конференции по противодействию международному терроризму.
Он пояснил, что "негативные последствия миграционных процессов, в первую очередь в западных странах, глубокие различия в культурных и религиозных менталитетах беженцев и коренных жителей, намеренно агрессивное поведение мигрантов и совершаемые ими преступления провоцируют рост националистических настроений и актуализируют проблему праворадикального неорасистского радикализма".
"В результате появление хладнокровных психопатов-убийц, вынашивающих планы убийства мусульман, становится тревожной тенденцией не только для Европы, но и как показала трагедия в новой Зеландии, для всего мира", - добавил глава ФСБ.
15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.
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